شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بإصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع حضره الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى لوزيرة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامى معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع منظومة العمل المميكنة لخدمات ومشروعات ومبادرات الصحة العامة بالوزارة، حيث وجهت بتحليل بيانات المواطنين بما يساهم فى تقديم العلاج للمرضى والمتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين وفقًا للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجهت بإرسال تلك القرارات فى صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بإصدار الوثيقة الصحية للمواطنين ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإتاحة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو مستشفيات القوات المسلحة، كما راجعت أيضًا سير العمل بالربط الإلكترونى لكافة الوحدات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة تابعت المنظومة المميكنة لملف التعليم الطبى المهني، بداية من إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بعد اجتياز الاختبار إلكترونيًا، ثم التقديم على البرامج التدريبية للزمالة المصرية، بما يتيح توفير فرص التعلم لكافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أن الميكنة والتحول الرقمى لخدمات وزارة الصحة والسكان يضمن تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.