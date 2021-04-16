شكرا لقرائتكم خبر عن اول جمعه في رمضان .. الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا اليوم فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف مطروح
1. الرحمن طنصار – سيوة
2. النور – سيوة-
3. عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق
4. التوحيد – الجراولة شرق مطروح
5. عمرو بن العاص - الحمام
مديرية أوقاف الشرقية
6. ذو النورين – بكراك – أولاد صقر
7. محمد دياب – البحاروة- أولاد صقر
8. السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيق
9. أبو عمرو – م صدقى – أبو كبير
10. السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر - و أبو كبير
11. الكبير – عزبة المتنى- أبو كبير
12.الحاج عطية طرطور – الزقازيق
13. التعاون – بنى صريد – فاقوس
14. الرحمة – ع الكبري- بنى منصور أولاد صقر
15. السلام كفر النمر – الزقازيق
16. الرحمة المهداة – مينا القمح
17. الأربعين – البلانون – شبرا النخلة
18. حيفا 8 الحمراء صان الحجر
19. أبو حمد – م. الزقازيق
مديرية أوقاف الفيوم
20. مسجد السيد عبد العال – م الشواشنة
21. مسجد محمد فضل الله – غرق قبلي
22. مسجد الرحمة – م بنى عتمان – الجمارك - سنورس
23. مسجد الصحابة – قصر الباسل – إطسا شرق
مديرية أوقاف دمياط
24. مسجد المدينة المنورة – شاطيء النخيل برأس البر - دمياط
مديرية أوقاف القليوبية
25. الواحد الأحد – الحى التاسع – العبور
مديرية أوقاف كفر الشيخ
26. المرسي- المثلث - الرياض
مديرية أوقاف أسيوط
27. السلام – بويط ساحل – ساحل سليم
28. آل بخيت – ساحل سليم – ساحل سليم
29. حمزه – عرب الأوطاف – الفتح البحري
30. الرحمة- جزيرة بهيج- ابنوب
31. آل صياد – المعلمين- جنوب المدينة
32. الشرطة – الغنايم -
33. الرحمة المهداة- النخيلة- أبو تيج
34. الخضري- عزبة الخضري- ابنوب
مديرية أوقاف جنوب سيناء
35. حمزة بن عبد المطلب بمدينة رأس سدر
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف القليوبية
36. عبد الحليم هاشم – شبلنجة - بنها
مديرية أوقاف دمياط
37. مسجد البحر – كفر سليمان – كفر سعد