شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.