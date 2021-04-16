شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1225 حالة إشغال وغلق 4 مقاهى والتحفظ على 575 شيشة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها خلال أولى ايام شهر رمضان من خلال شن حملات مكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار اليوم للتأكد من التزام المحال العامة والمنشآت التجارية بتطبيق مواعيد الغلق المعلنة والإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت خلال يوم عن رفع 1225 حالة إشغال وغلق 4 مقاهى ومحال لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وتحرير 28 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الأغلاق والتحفظ على 575 شيشة .

وتابع محافظ الجيزة، أن الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط والقضاء على جميع المظاهر السلبية فى الميادين والشوارع لإعادة الوجه الحضارى، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الدائم بالشارع وعدم السماح بوجود أية تعديات بالطرق العامة ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات بالتنسيق الأجهزة الأمنية لرفع كافة الإشغالات خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهى إلى جانب تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.