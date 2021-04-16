شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تعديل مدخل المدينة..وحملات لمكافحة الحشرات والان مع تفاصيل الخبر
كما طالبوا بتكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة ورفع مستوى الإنارة والنظافة العامة بالمنطقة، حيث وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، على الفور بدراسة تلك الطلبات وتنفيذ التوصيات التي تضمن السلامة المرورية.
وأشار رئيس الجهاز، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تعديل المدخل والمخرج وتنفيذ الدوران وتكثيف فرق صيانة الإنارة والنظافة والدفع بحملات إضافية لمكافحة الحشرات الطائرة، الأمر الذى دفع السكان للإعراب عن تقديرهم للجهد المبذول من فريق العمل وتحقيق طلباتهم في وقت قياسي.
وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، الحرص الدائم على لقاء المواطنين والاستماع لهم بصورة مباشرة وتخصيص مواعيد يومية للمقابلات والاجتماعات بوجود نواب ومعاونى رئيس الجهاز.