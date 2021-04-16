شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق ويوجه بتوفير مستلزمات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، وهانى السيسى رئيس حى الوراق، والدكتور وليد رضا وكيل مديرية الشؤن الصحية للطب العلاجى بالمحافظة مستشفى الوراق المركزى، لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة متابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات.

كما زار نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف العزل والرعاية المركزة وقسم التحاليل للاطمئنان على المرضى .

وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا فى أطار توجيهات اللواء المحافظ، معربًا عن شكره وتقديره للأطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.