شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق ومحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بالسيولة، بالإضافة إلى الانتظام بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد الطريق الزراعى القادم من مدينة بنها، اتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، انتظاما في حركة السير، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.