شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وذكر التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة الأكاديمية الأمريكية للتدريب "ATC" والكائن مقرها "القومية – أمام مستشفى صلاح سالم -برج بورتو - الزقازيق – محافظة الشرقية"، و"الهابى لاند طريق المعاهدة – مركز بلبيس - محافظة الشرقية"، و"4 ش أبوبكر الصديق – فلل الجامعة – ثان الزقازيق – محافظة الشرقية"، وتقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية، وتمتلك 3 مقرات فى العناوين التالية "أمام كوبرى جامعة الزقازيق – بجوار قاعة علاء الدين ومركز الفارس ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية"، و"3 شارع علاء الدين حى المهندسين الزقازيق ـ الشرقية)، و"حى أول الإفرنج 140 شارع الجيش شارع الأعمار للاستثمار ـ الإسماعيلية"، وتقوم بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها (شارع السلام – بجوار جامعة الزقازيق – عمارة المقاولين - الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتزاول العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة (ساينس للدراسات والتدريب والكائن مقرها أخر شارع مستشفى التيسير - موقف المنصورة ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المنشآت الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد عبد الغفار بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.