شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبحث مع سفير الهند تدريب كوادر المحليات عبر "فيديو كونفراس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى السفارة الهندية.

فى بداية اللقاء هنأ شعراوى، السفير الهندى بمناسبة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال تقديم المنح التدريبية فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية، والتى استفاد منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فى قطاعات "الحكم المحلي، تكنولوجيا المعلومات IT، إدارة الانتخابات المحلية".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التنمية المحلية أكد عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتى تعود لعهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، مؤكداً أن العلاقات شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية .

وأشار شعراوى إلى التأثير الإيجابى للمنح والدورات التدريبية على مستوى الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلع الوزارة لمواصلة هذه البرامج والمنح مرة أخرى فى حال عودتها وانتهاء جائحة كورونا

واستعرض وزير التنمية المحلية الدور المهم الذى يقوم به مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وإمكانية تبادل الخبرات و التعاون بين المعاهد المتخصصة فى الهند خاصة معهد أحمد أباد للإدارة العليا فى مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية، كما استعرض بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصرى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة .

وأكد شعراوى الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه المراكز الحرفية بالمحافظات والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً فى توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى بما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الجانب الهندى وتبادل الخبرات فى ذلك المشروع المهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أعرب السفير الهندى عن رغبته فى دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التى وصفها بأنها وطيدة وقديمة وراسخة، وتطلعه للبدء فى استكمال أطر العلاقات المختلفة، معرباً عن استعداده للمشاركة فى خطة الوزارة لتدريب الكوادر المحلية والعمل على تطوير أداء الإدارة المحلية.

كما طلب السفير الهندى زيارة لبعض القرى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصرى للتعرف على بعض الاحتياجات والتى يمكن للهند القيام بها فى المشروعات والقطاعات الحيوية، كما أبدى الجانب الهندى استعداده للمشاركة فى تطوير 3 من المراكز الحرفية بمحافظات الصعيد لتكون بمثابة نموذج مميز يتم تكراره فى باقى المحافظات.

كما تم بحث التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل ثابت للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث تطرق السفير الهندى لتجربة المؤسسات الهندية العاملة فى ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة فى بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً وعلى رأسها مؤسسة "قاضى" والتى يرعاها بنفسه رئيس وزراء الهند .

كما شهد اللقاء بحث الاستفادة من تجربة الهند فيما يخص "منصة أيادى مصر للحرف اليدوية" والتى أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع لدعم الصناعات الحرفية والتراثية التى تتميز بها بعض القرى فى المحافظات والمساعدة فى تسويق وبيع تلك المنتجات، وذلك لما للهند من تجربة رائدة فى أسواق الحرف اليدوية ومنها سوراج كوند فى مدينة فريدة آباد، ومنها سوق امبريوم فى مدينة انتيجار.

وأشار أجيت جوبتيه إلى أن التحديات الموجودة فى البلدين مشتركة فى عدد من المجالات ويمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين.

كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات فى إطار متابعة السيد رئيس الجمهورية لها، ورحب شعراوى بإمكانية تبادل الخبرات مع الهند فى هذا المجال الحيوى للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة فى مجال المخلفات الصلبة عبر الفيديو كونفرانس وبرامج التواصل الحديثة، وأعرب السفير الهندى عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتعاون المطلوب والخبرات الممكنة مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات التدريب والمخلفات.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة بين الجانبين لإعداد خطة عمل لتنفيذ كل الموضوعات والنقاط التى تم إثارتها وبحثها فى اللقاء والبدء فى تنفيذها.