شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فروق بين عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتقليدى.. الأول لا يحتاج لتدخل بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن و الدولة معا مقارنة بالعداد التقليدي ، ومن أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع أنها لا تحتاج إلى تدخل للعنصر البشرى و يتحمل المسترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط ، علاوة على تجنب أخطاء الفواتير ، و فيما يلي أهم ما يميز العداد مسبق الدفع عن العداد التقليدى :

1- بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.

4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لاصدار فواتير خاطئة.

5- هناك ـ9 مليون مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الان أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

