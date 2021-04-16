شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات البرجين الجديدين بمشروع مثلث ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، إنشاء برجين جديدين بمنطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون، بكورنيش النيل بالقاهرة، وذلك ضمن خطو التطوير الجارية بمثلث ماسبيرو.





ويعرض الخليج 365 في النقاط التالية أهم المعلومات عن البرجين الجديدين..

1. يطلا البرجين على شارع الجلاء بارتفاع يصل لـ21 طابقا.

2. يتم إنشاء دورين جراج تحت الأرض و يسع 525 سيارة.

3. يضم البرج دورين بدروم و5 أدوار بوديوم بكامل المسطح و16 طابق متكرر علوى.

4. سيتم تخصيص برج فندقى 4 نجوم، والآخر سكنى إدارى، وأٌقصى ارتفاع 80 متر.

5. بتنفيذ البرجين الجديدين يصبح عدد الأبراج الجارى تنفيذها 9 أبراج .

6. يضم مثلث ماسبيرو 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو و3 أبراج متصلة من الأعلى تطل على كورنيش النيل بارتفاعات 30 طابق، والبرجين الجديدين يطلان على شارع الجلاء.