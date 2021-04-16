شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الجمعة 16 أبريل حار نهارًا لطيف ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة رابع أيام شهر رمضان الكريم نهارًا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد حالة الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى جنوب البلاد معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 24 15

وادي النطرون 26 15

طنطا 35 15

شبين الكوم 34 17

دمنهور 33 16

بلطيم 24 16

مطروح 30 16

السلوم 31 17

سيوة 37 18

بورسعيد 24 17

دمياط 24 16

الزقازيق 35 18

المنصورة 34 16

الاسماعيلية 35 18

السويس 36 18

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 35 20

نخل 33 19

نويبع 36 20

طابا 35 19

كاترين 28 14

الطور 33 19

شرم الشيخ 35 20

الغردقة 35 19

مرسى علم 35 19

الفيوم 36 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 37 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 36 22

ادفو 37 22

أبوسمبل 35 21

الوادي الجديد 36 19

شلاتين 34 20

ابو رماد 32 21

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 22