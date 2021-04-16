شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ومفاهيم الاختبار عن شهري إبريل ومايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي وكذلك نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي العام عن شهري إبريل ومايو، وفق نظام الامتحانات الجديد والذى أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما يلي:

نماذج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عن الترم الثاني

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نماذج اختبار الصف الأول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية

نماذج امتحان الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات بخصوص ضوابط تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وأيضًا ضوابط تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي لعام 2021، وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ضوابط نظام تقييم الطلاب الجديد.

ويتم احتساب متوسط امتحاني شهري أبريل ومايو وفق الضوابط الجديدة فى تقييم الطلاب لتصبح نتيجة الترم الثاني، وتحتسب الدرجة بنسبة 100% الدرجة العظمى من درجة المادة، ويشترط لذلك حضور الطالب امتحان الفصل الدراسي الأول، وأداء الامتحان التكميلي في حال وجوده للمادة.

ويتم عقد الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بواقع ١٥ سؤالا لكل مادة وتتم بنظام اختيار من متعدد، وزمن الإجابة المحدد هو ساعة واحدة، وتكون الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة، ويتم تزويد كل طالب بورقة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية لكل مادة بدلاً من اصطحاب الكتاب المدرسي.

ويٌعقد امتحان تكميلي لطلاب الصف الأول الثانوي وكذلك طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يحضروا الامتحان فى الفصل الدراسي الأول، قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل الجاري، وتكون تلك الامتحانات بواقع 15 سؤالاً وتتم بأسلوب الاختيار من متعدد لكل مادة منفصلة، وزمن الامتحان المحدد قدره ساعة واحدة، ويُعقد الامتحان بمعرفة المدرسة، بشرط ألا يتجاوز عدد المواد التي يؤدي الطالب فيها الامتحان فى اليوم الواحد عن 3 مواد فقط، ويعتبرإعلان أداء الامتحان التكميلي شرطًا أساسيًا لإعلان نتيجة الطالب فى الفصل الدراسي الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حال ومواجهة الطالب مشكلة تقنية لم يستطع الطالب أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة، تعتبر نتيجة الطالب فى المادة هي «اجتياز» بصرف النظر عن الدرجة التى حصل عليها، فى تقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب، ووجود نتيجة الطالب فى المنطقة الرمادية «ضعيف» في مادة أو أكثر من مادة يحق للطالب أداء امتحان الدور الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يتم عقدها فى المدرسة التى يتبعها الطالب بعد أداء امتحانات شهر مايوعلى مستوى المدرسة، وتتم تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم أن الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات قبل توقف الدراسة، سيتم امتحانهم في كامل المنهج، بينما سيتم امتحان الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول قبل توقف الدراسة في مقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي شهري إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي عن شهر إبريل

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي شهر مايو

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي شهر إبريل - الشعبة العلمية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر مايو - الشعبة العلمية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي شهر إبريل - الشعبة الأدبية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر مايو - الشعبة الأدبية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو - صورة أرشيفية

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قرار عقد الامتحانات ورقيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهري إبريل ومايو، لا علاقة له بوجود مشكلة في التكنولوجيا ، وأن هدف القرار هو عدم السماح بتكرار تجاوزات بعض الطلاب للغش خلال الامتحان.

وشدد وزير التعليم على أن الوزارة لم تقوم بعقد امتحان كل مادة في يوم منفصل لعدم اطالة وقت جدول الامتحان والتى كان من الممكن أن تصل إلي 15 يومًا، وسيمتحن الطالب خلال 3 أيام في كل المواد في امتحانات مجمعة خلال اليوم.

وأوضح الوزير أن امتحانات أبريل ومايو لكل من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وأن عدد الأسئلة في هذه الامتحانات سيكون مناسبا لوقت أداء الامتحان، وستقيس الأسئلة درجات الفهم

ومن جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لمديري التطوير التكنولوجي فى مديريات التربية والتعليم، للاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة التى ستعقد خلال شهري ابريل ومايو ويونيو 2021، وذلك بشأن الانتهاء من تركيب البنية التحتية بالمداري وعدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين عن الدعم الفني بشركة أي سيرف والابلاغ كافة الاعطال والمشكلات.

وأوضحت وزارة التعليم بأنه يوجد الكثير من المدارس تُغلق الأجهزة دون أسباب أو وجود تعطل بمشكلات في الكهرباء بما يعوق حل المشكلات والتأكد من صلاحية الاجهزة.