حدث ليلاً| ننشر ملاحظات "الشيوخ" على قانون التعليم.. واكتشاف أجزاء من سفينة غارقة تعود للقرن الـ 18

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الجيبوتي ثوابت مصر في قضية سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

التفاصيل عبر الرابط

-بالصور.. اكتشاف أجزاء من سفينة غارقة بالبحر الأحمر تعود للقرن الـ 18

نجحت بعثة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، في الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر، والتي كان قد عثر على أجزاء منها عام 1994.

التفاصيل عبر الرابط

-مسؤولة دنماركية يغمى عليها أثناء مؤتمر صحفي عن التطعيم ضد كورونا (فيديو)

أغمى على مديرة قسم اليقظة الدوائية في وكالة الأدوية الدنماركية تانيا إريكس، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي حول التطعيمات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

التفاصيل عبر الرابط

-السيسي يوجه بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

التفاصيل عبر الرابط

-الحكومة تكشف حقيقة إطلاق روابط إلكترونية للإعلان عن وظائف بالمتحف المصري الكبير

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تداول روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير.

التفاصيل عبر الرابط

-غرامة 10 آلاف ريال.. رئيس الجالية المصرية بالسعودية يوجّه رسالة للراغبين في عمرة رمضان

وجّه عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، رسالة إلى المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وخاصة الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

التفاصيل عبر الرابط

-الطب الوقائي: الصحة تتواصل مع الصين منذ أكتوبر لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة بدأت منذ أكتوبر الماضي في التواصل مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنه يجري حاليًا التجارب على اللقاح، وأن هناك مصنعين تابعين لهيئة المصل واللقاح "فاكسيرا" يعملان على تصنيع اللقاح.

التفاصيل عبر الرابط

-الصحة تكشف: 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية، أهمها الإفراط في الكحول، الإفراط في التبغ، وارتفاع الضغط، وقلة النشاط البدني.

التفاصيل عبر الرابط

-اتحاد المصريين بالسعودية: إطلاق خدمة "فرجت" لتفريج الكربات عن السجناء بالمملكة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن إطلاق المملكة العربية السعودية، خدمة جديدة "فرجت" لتفريج الكربات للمحكومين بقضايا مالية سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة.

التفاصيل عبر الرابط

-سامح شكري: المجتمع الدولي يرصد تعنت أثيوبيا وسنلجأ له في هذه الحالة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أزمة سد النهضة مرهون بمدى الضرر الذي سيقع على مصر، مشيرًا إلى أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتًا طويلًا خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني، مشيرًا إلى أن مصر موقفها واضح جدًا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

التفاصيل عبر الرابط

-بعد الانتهاء من ترميمها.. المومياوات الملكية جاهزة لاستقبال الجمهور

انتهى مرمموا المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وتم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 أبريل الجاري احتفالًا بيوم التراث العالمي.

التفاصيل عبر الرابط

-مدبولي: سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى في الصعيد قريبًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة بحضور مسئولي الوزارة.

التفاصيل عبر الرابط

-يرفع سنوات الثانوية لـ3.. ننشر ملاحظات "الشيوخ" على قانون التعليم قبل مناقشته (النص الكامل)

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة التعليم والاتصالات، عن مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، بالإضافة إلى شبهة عدم الدستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.

التفاصيل عبر الرابط

-أول تحرك برلماني بعد إساءة متحدث وزيرة الصحة الإعلامي للصحفيين

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، أعلن فيه تضامنه التام مع مجلس نقابة الصحفيين فيما ما ورد في المذكرة المقدمة من الصحفيين بمحافظة قنا بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من أنه أثناء زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمحافظة قنا قام بمنع الزملاء الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات السيدة الدكتورة الوزيرة.

التفاصيل عبر الرابط

-الرئيس السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

التفاصيل عبر الرابط

-الحفاظ على استقرار الوطن.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة" والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2020 /2021، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

التفاصيل عبر الرابط

-وزيرة الصحة: مصر تستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية مايو

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

التفاصيل عبر الرابط

-لأول مرة.. مصر تنجح في تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفرالشيخ بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا الى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

التفاصيل عبر الرابط

-رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

التفاصيل عبر الرابط

-شكري: هناك نية لاستمرار التشاور بشأن سد النهضة رغم التعنت الإثيوبي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدولة المصرية، ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة.

التفاصيل عبر الرابط

-تنسيقية شباب الأحزاب تناقش العلاقات المصرية الأفريقية عبر "كلوب هاوس"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الخميس، فعالية جديدة عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان: "العلاقات المصرية الأفريقية.. تحديات وآفاق المستقبل".

التفاصيل عبر الرابط

-بحضور البابا تواضروس الثاني.. الكنيسة القبطية تطلق 3 وثائق لحماية ودعم المرأة والأسرة

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، 3 وثائق مهمة خاصة بالمرأة والأسرة.

التفاصيل عبر الرابط

-"العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان" تدين اقتحام وكالة تونس أفريقيا للأنباء

أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، اقتحام عناصر الأمن لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، والاعتداء على الصحفيين والعاملين المعتصمين في بهو الوكالة، بهدف فرض تنصيب رئيس مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة العامة، وهي سابقة خطيرة تؤشر على إصرار حكومة حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإخوانية على قمع حرية الصحافة في تونس.

التفاصيل عبر الرابط

-الحكومة تكشف حقيقة إطلاق روابط إلكترونية للإعلان عن وظائف بالمتحف المصري الكبير

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تداول روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير.

التفاصيل عبر الرابط

-وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا.

التفاصيل عبر الرابط

-مخطط كامل لتطوير الفسطاط.. رئيس الوزراء: أكثر من 300 فدان بالمنطقة ستتحول لحديقة مركزية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس مع مسئولي عدد من كبريات المكاتب الاستشارية الهندسية، لوضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالاً للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وعدد من المحاور والطرق في المنطقة.

التفاصيل عبر الرابط

-قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بـ1.88 مليار يورو لقطار المونوريل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، وجي بي مورجان يوروب ليمتد وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن ومؤسسات مالية أخرى (٢٠ر٥٥٣ر٦٣٠ر٨٨٥ر١ يورو)، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

التفاصيل عبر الرابط

-الري: الانتهاء من تأهيل 1503 كم من الترع.. وتحويل 264 ألف فدان لأنظمة الري الحديث

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث.

التفاصيل عبر الرابط

-بريطانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات الكترونية

قال المركز الوطني للأمن الالكتروني في المملكة المتحدة، "جي سي إتش كيو"، إن "من المحتمل بشكل كبير" أن يكون جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي وراء سلسلة من الاختراقات الالكترونية، التي شملت شركة سولار ويندز الأمريكية، بحسب بيان عبر البريد الالكتروني من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في بريطانيا.

التفاصيل عبر الرابط

-رئيس حكومة ليبيا يؤكد ضرورة خروج المرتزقة من البلاد

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، في موسكو، على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية.

التفاصيل عبر الرابط

-مستشار عاهل البحرين ناعيا مكرم محمد ‏أحمد: فقدنا رمزًا من رموز الفكر المستنير

نعى مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام ‏العربي. ‏

التفاصيل عبر الرابط

-بريطانيا تستدعي السفير الروسي بفعل "النهج العدائي" لموسكو

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين على خلفية "النهج العدائي" الذي تتبعه بلاده.

التفاصيل عبر الرابط

-دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يدعم التطورات في ليبيا

أفاد دبلوماسيون أنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت الجمعة على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار وينصّ على نشر ستين عنصر أممي لمراقبة احترامه.

التفاصيل عبر الرابط

-العراق : 8 مهندسين مصريين يفوزون بمسابقة دولية لتصميم إعادة بناء مسجد النوري في الموصل

فاز ثمانية مهندسين معماريين مصريين في مسابقة دولية لتصميم إعادة بناء مسجد النوري أحد أهم المعالم التاريخية في مدينة الموصل العراقية التي دمرها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

التفاصيل عبر الرابط

-96 مليون دولار مساعدات أمريكية لجنوب السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات إنسانية قيمتها حوالي 96 مليون دولار؛ استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية بسبب القتال المُشتعل في جنوب السودان.

التفاصيل عبر الرابط