​​بالأرقام.. مدير معهد بحوث القطن يكشف خريطة توسع زراعة الذهب الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المساحات المنزرعة لموسم 2020-2021 بلغت 30 ألف فدان على جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المستهدف 200 ألف فدان.

وأضاف "مسعد"، لمصراوي، أن الموسم مبشر مقارنة بالعام الماضي، حيث زرع العام الماضي ما يقرب من 183 ألف فدان، بينما العام الحالي سوف يتخطى الـ200 ألف، لافتًا إلى ان الموسم التسويقي للمحصول ينطلق مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح مدير المعهد، إلى توقيع أول اتفاق لبيع قطن الأكثار للشركة الوطنية للتنمية الصناعية "الروبيكي" بعقد تمويل 160 ألف متر، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ولفت "مسعد"، إلى سعر البذرة ستبلغ 2300 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحري، و1900 جنيه لأصناف وجه قبلي، موضحًا أن حال ارتفاعه عن هذا السعر سيحصل الفلاح على الزيادة لصالحه.

وأشار إلى أن التوقيع تم بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، تحت رعاية مجلس الوزراء، مضيفًا: أن التكامل بين الزراعة والصناعة تعطي قيمة مضافة حقيقية للذهب الأبيض.

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