شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لامتحانات الصف الثالث الثانوي فى أبريل ومايو ويونيو ويوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي عن العام الدراسي 2020-2021 والذى يتم عقده خلال الأسبوع المقبل، فى الفترة من يوم الأحد 18 وحتى 22 أبريل.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الاختبار يستهدف ضبط الاعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثاتها، وقياس تغطية 4G ، وقياس كفاءة الوصول للسحابة الإلكترونية، وكذلك و تحديث منظومة التابلت.

وحددت الوزارة الرقم المختصر 19368 للدعن الفني فى حالة وجود استفسار عن اسم المستخدم وكلمة المرور أو الرقم 01148970610 عبر تطبيق «واتس آب».

وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات شهر أبريل ستعقد على مدار 3 ايام وستجرب وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا مختلفة لحل مشاكلات الامتحانات خلال الأيام الثلاثة، وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط.

وأوضح وزير التعليم أن الامتحان التجريبي الأول سيُعقد لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 في شخر أبريل خلال أيام 18 و20 و22 أبريل وسيكون الامتحان بالتابلت في المدارس وهدفه ليس الاسئلة أو الجزء الفني وأنما ااطمئنان على كفاءة اجهزة التابلت، والقيام بعمل محاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وكذلك تجربة اكواد المواد وكلمات المرور الخاصة بالامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون لا علاقة لها بالاسئلة الحقيقية فى المنهج وإنما هي مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الاكاديمية لاختبار الشبكات وحل مشكلاتها التقنية سواء في الأجهزة أو الشبكات أو المدرسة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي إن امتحانات شخر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021، وهي إمتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، وتستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وارسالها وكذلك السوفت وير، وتهدف ايضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الثالث والاخير والذى سيتم عقده فى شكل يونيو سيكون محاكاة كاملة للإمتحان النهائي وأكثر تشابها مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان وبلا درجات، ،وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي وأيضًا نفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي .

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي فى شهر أبريل

تحدد موعد الامتحانات التجريبية فى شهر أبريل فى أيام 18 و20 و22 أبريل المقبل.

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

جدول الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي فى شهر مايو

جدول امتحانات شهر مايو الاسترشادي يتضمن الامتحان على الوحدة الأولي والثانية من كل مادة كما يلي:

يوم الأحد 23 مايو فى مادة اللغة العربية من 10 إلي 11 صباحًا واللغة الانجليزية من 11.30 إلي 12 ظهرًا واللغة الثانية من 12.30 ظهرًا إلي الواحدة ظهرًا.

يوم الثلاثاء 25 مايو فى مادتى التاريخ / الفيزياء من 10 إلي 10.30 صباحًا، ومواد علم النفس / الأحياء / الرياضيات البحتة من 11.00 إلي 11.30 صباحًا.

يوم الخميس 27 مايو فى مادتى الجغرافيا / الكيمياء من 10 إلي 10.30 صباحًا، ومواد الفلسفة / الجيولوجيا / الرياضيات التطبيقية من 11.00 إلي 11.30 صباحًا.

جدول امتحان شهر مايو التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي

موعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة فى شهر يونيو

تحدد موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي شهر يونيو الاسترشادية فى الفترة من 12 إلي 17 يونيو 2021.

موعد امتحان شهر يونيو التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي