شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من الأقماح الفاسدة قبل بيعها في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال مباحث التموين بكفر الشيخ في ضبط كمية كبيرة من القمح غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية وتشكيلها خطورة على الصحة العامة.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد محمد عبدالعزيز دومة، رئيس قسم مباحث تموين كفرالشيخ، بضبط 49 طن «أقماح» معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغيير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً كبيرا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدائرة محافظة كفر الشيخ.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المعنية للتحقيق، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

التحفظ على كمية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية