شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أنواع لقاحات فيروس كورونا والفرق بينها وآليات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أنواع لقاحات فيروس كورونا وآليات تصنيعها، وقالت الوزارة فى منشور لها، إن النوع الأول من اللقاحات هو لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة وهى عبارة عن لقاحات تستخدم شكل غير فعال من الفيروس لا يسبب المرض، ولكنه يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

النوع الثانى اللقاحات القائمة على البروتين، وهى عبارة عن جزء من بروتين فيروس كورونا يقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مناعية.

النوع الثالث لقاحات النواقل الفيروسية، وهى لقاحات تستخدم فيروس تم تصميمه معمليا لا يسبب المرض، ولكن ينتج بروتينات فيروس كورونا التى تحفز استجابة جهاز المناعة.

النوع الرابع لقاحات الحمض النووى، وهى طريقة جديدة تعطى تعليمات للخلايا لبناء بروتين يحفز الاستجابة المناعية بأمان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، مأمونية اللقاحات وفاعليتها خاصة التى حصلت على الموافقة الطارئة من هيئة الدواء المصرية ونصحت جميع المواطنين بالحصول على اللقاح.