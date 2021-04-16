شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات الأطفال الجديدة .. بطوط وكراميش وكرتون نتورك وطيور الجنة وميكي وMBC3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث على محرك بحث جوجل من جانب الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021 التى يحبها الأطفال خصوصًا في مرحلة ما قبل الحضانة، سواءًا القنوات التى تقدم برامجها باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، وأيضًا القنوات التي تعرض أفلام الكارتون خصوصًا القديمة مثل أفلام كارتون ميكي وبطوط وتوم وجيري.

ويتزايد البحث عن تردد قنوات الأطفال وأهم تلك القنوات التى يبحث عنها أولياء الأمور تردد قناة بطوط كيدز الجديد، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia، وكذلك تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبي وأيضًا تردد قناة ميكي وأيضًا تردد قناة كراميش الجديد، وأيضًا تردد قناة مودي كيدز وكذلك تردد قناة MBC3 للأطفال وتردد قناة دودو كيدز وأيضًا تردد قناة أطفال ومواهب وكذلك تردد قناة سمسم وتردد قناة ماجد وأيضًا تردد قناة كوجي وتلك القنوات والتى يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بطوط كيدز 2021 الجديد

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كرتون نتورك CN 2021 الجديد

تزايد البحث عن تردد قناة كروتون نتورك cartoon network الجديد المعرفة باسم CN Arabia والتردد كما يلي:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كراميش الجديد 2021 الجديد

ارتفع معدل البحث عن بشكل كبير عن تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karameesh وهو كما يلي:

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة MBC3 للأطفال 2021 الجديد

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي 2021 الجديد

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الآخر

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور بيبي 2021 الجديد

التردد: 11396

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021 الجديد

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة مودي كيدز 2021

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أطفال ومواهب 2021

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة سمسم 2021

التردد: 11483

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كوجي 2021

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

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