شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات الأطفال الجديدة .. بطوط وكراميش وكرتون نتورك وطيور الجنة وميكي وMBC3 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تزايد البحث على محرك بحث جوجل من جانب الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021 التى يحبها الأطفال خصوصًا في مرحلة ما قبل الحضانة، سواءًا القنوات التى تقدم برامجها باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، وأيضًا القنوات التي تعرض أفلام الكارتون خصوصًا القديمة مثل أفلام كارتون ميكي وبطوط وتوم وجيري.
ويتزايد البحث عن تردد قنوات الأطفال وأهم تلك القنوات التى يبحث عنها أولياء الأمور تردد قناة بطوط كيدز الجديد، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia، وكذلك تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبي وأيضًا تردد قناة ميكي وأيضًا تردد قناة كراميش الجديد، وأيضًا تردد قناة مودي كيدز وكذلك تردد قناة MBC3 للأطفال وتردد قناة دودو كيدز وأيضًا تردد قناة أطفال ومواهب وكذلك تردد قناة سمسم وتردد قناة ماجد وأيضًا تردد قناة كوجي وتلك القنوات والتى يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة بطوط كيدز 2021 الجديد
- التردد: 11594
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كرتون نتورك CN 2021 الجديد
تزايد البحث عن تردد قناة كروتون نتورك cartoon network الجديد المعرفة باسم CN Arabia والتردد كما يلي:
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كراميش الجديد 2021 الجديد
ارتفع معدل البحث عن بشكل كبير عن تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karameesh وهو كما يلي:
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة MBC3 للأطفال 2021 الجديد
- التردد: 11475
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد
- التردد: 11393
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي 2021 الجديد
- التردد: 11528
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي كيدز الآخر
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة طيور بيبي 2021 الجديد
- التردد: 11396
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ماجد 2021 الجديد
- التردد: 12221
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة مودي كيدز 2021
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة أطفال ومواهب 2021
- التردد: 11353
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة دودو كيدز 2021
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة سمسم 2021
- التردد: 11483
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كوجي 2021
- التردد: 11636
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- القمر الصناعي: نايل سات
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