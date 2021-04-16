شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكلية البحرية الأسبق: الفرقاطة برنيس تتمتع بأحدث منظومات التسليح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إنه تم رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية بأحدث الأسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرقاطة برنيس التي انضمت لأسطول البحرية تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا في عالم التسليح.

وكشف اللواء بحري أركان حرب، محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يقنع العالم الغربي أن يتم توريد مصر أحدث الأسلحة خاصة أن مصر تعمل على إحداث التوازن في منطقة البحر المتوسط والأحمر.

وأكد اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق أن الفرقاطة برنيس تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر.