شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف تتر مسلسل الاختيار 2: «الحق واحد» أكثر جملة عجبتني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» إن التتر لاقي إعجاب الجميع.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك اهتماما كبيرا قبل كتابة تتر مسلسل «الاختيار 2» من خلال نقل مشاعر جميع العاملين داخل المسلسل، من خلال كلمات التتر التي تعد انعكاسًا للحالة العامة الموجودة للمسلسل.

وتابع الشاعر نصر الدين ناجي، موقف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» أن أكثر جملة علقت معه شخصيا في التتر «الحق واحد متجبش نار جنب البارود وتصحى مارد الأرض».

وأضاف موقف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» أن هناك جمل كثيرة من تتر المسلسل أحدثت تأثيرًا كبيرًا في السوشيال ميديا تعبر عن حالة الجميع، مؤكدًا أن الجميع لن ينسى حق الشهداء، موضحا أن هناك أغانيات كثيرة داخل أحداث المسلسل وتكون بعضها من كلماته، وعدد من الشعراء الأخريين.

وأوضح أن الفنان محمد منير سوف يقوم بأداء أغنية من تأليفه ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2».