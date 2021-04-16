شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر فرغلي: الدراما توثق بطولات من ضحى بروحه من أجل استقرار البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك جهدًا مبذولًا من جانب الفن خلال العام الماضي والحالي، لتوثيق ماذا كان يجري خلال الفترة الماضية، فهناك الكثير من ضحى بروحه من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، وتقوم الدراما بتوثيق تلك البطولات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البطل المقدم الشهيد محمد مبروك كان في الإدارة العامة للأمن الوطني، وكان واحدًا من الذين تولوا ملف التطرف الديني، وكان يحفظ خارطة جماعة الإخوان، لذلك أرادوا التخلص منه.

وكشف عن أن جماعة الإخوان قامت مع بيت المقدس بالتخطيط لاغتيال البطل المقدم الشهيد محمد مبروك، وتم استشهاده أمام منزله، وساعد تلك الجماعات في اغتياله أحد العاملين في الإدارة العامة للمرور.