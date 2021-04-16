شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: شهبندر التجار لقبي المفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان بيومي فؤاد إنه منذ مسلسل الكبير في 2011 لم يتوقف يومًا عن التصوير في شهر رمضان، ويعرض له هذا العام مسلسل خلي بالك من زيزي ومسلسل النمر والعديد من المسلسلات التي يتواجد ضيف شرف بها.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج رمضان أحلى المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يقوم حاليًا أيضًا بتصوير فيلم ماما حامل ليعرض بعد شهر رمضان المبارك.

وتابع أن الفنان محمد ثروت أطلق عليه لقب شهبندر التجار وهو اللقب المحبب له.