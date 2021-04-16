شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد عن يومياته في رمضان: بصلي في المسجد وبحب الأكل جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يحرص على أداء الصلاة في المسجد في شهر رمضان، في حال عدم وجود تصوير له خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «رمضان أحلى»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب أكل المخلل بجميع أنواعه «الطرشي» وشرب العرقسوس فهما دائما مفضلين لديه في شهر رمضان.

وكشف الفنان بيومي فؤاد عن أنه يحب الأكل جدا، ويقوم بعمل كل أصناف البيض.