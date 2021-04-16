شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلوات بـ78 مدينة مصرية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت عمليات البحث على موقع جوجل مع قدوم شهر رمضان المعظم عن مواعيد الأذان خصوصًا موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب المرتبطين بموعد الإمساك وكذلك موعد الإفطار لصيام شهر رمضان بالإضافة أيضًا إلى مواقيت الصلاة أيام الشهر الكريم.

ونشر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للمسلمين في 78 مدينة في مصر والتى من بينها موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب وكذلك موعد أذان الظهر الذي يوافق اليوم الجمعة بالإضافة إلى موعد أذان العصر والعشاء، كما عرض موقع دار الافتاء المصرية أيضًا جدولاً يبين مواعيد الصلاة في المحافظات المصرية المختلفة عن اليوم الجمعة 16 أبريل 2021.

مواعيد أذان الفجر وباقي الصلوات في 78 مدينة مصرية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

المدينة موعد أذان الفجر شروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القـاهـرة 03:56 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:44 م الأسكندرية 03:59 ص 05:31 ص 12:00 م 03:36 م 06:29 م 07:52 م طنطــا 03:55 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م المنصورة 03:53 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:30 م 06:23 م 07:45 م الزقـازيق 03:54 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:30 م 06:23 م 07:44 م أسيــوط 04:02 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:27 م 06:20 م 07:39 م سـوهاج 04:01 ص 05:29 ص 11:53 ص 03:24 م 06:18 م 07:36 م بنى سويف 03:59 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:43 م المنـيـا 04:02 ص 05:31 ص 11:57 ص 03:30 م 06:23 م 07:42 م قـــنا 03:58 ص 05:25 ص 11:49 ص 03:20 م 06:13 م 07:31 م أســوان 04:01 ص 05:26 ص 11:48 ص 03:16 م 06:10 م 07:26 م مطـروح 04:09 ص 05:42 ص 12:11 م 03:47 م 06:40 م 08:03 م الغردقـة 03:52 ص 05:19 ص 11:44 ص 03:16 م 06:10 م 07:28 م الخارجـة 04:09 ص 05:35 ص 11:59 ص 03:29 م 06:22 م 07:39 م الإسماعيلية 03:51 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:27 م 06:20 م 07:41 م دميـاط 03:51 ص 05:23 ص 11:53 ص 03:29 م 06:22 م 07:45 م السـلوم 04:17 ص 05:50 ص 12:19 م 03:56 م 06:49 م 08:11 م نويـبع 03:44 ص 05:14 ص 11:41 ص 03:15 م 06:08 م 07:28 م حلايــب 03:49 ص 05:13 ص 11:33 ص 02:59 م 05:54 م 07:09 م شرم الشيخ 03:48 ص 05:17 ص 11:43 ص 03:15 م 06:09 م 07:28 م الفـيــوم 03:59 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:31 م 06:24 م 07:44 م 06-أكتوبر 03:58 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:31 م 06:24 م 07:45 م كفر الشيخ 03:55 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م الحامول 03:54 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م بلطيم 03:54 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م طابا 03:45 ص 05:15 ص 11:42 ص 03:17 م 06:10 م 07:30 م راس سدر 03:51 ص 05:22 ص 11:49 ص 03:24 م 06:17 م 07:37 م الطور 03:50 ص 05:19 ص 11:45 ص 03:18 م 06:12 م 07:31 م دهب 03:46 ص 05:15 ص 11:42 ص 03:15 م 06:08 م 07:28 م ابوزنيمة 03:51 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:22 م 06:15 م 07:35 م راس غارب 03:51 ص 05:20 ص 11:46 ص 03:20 م 06:13 م 07:32 م القصير 03:52 ص 05:19 ص 11:43 ص 03:13 م 06:07 م 07:24 م برنيس 03:51 ص 05:16 ص 11:38 ص 03:05 م 06:00 م 07:16 م سفاجة 03:52 ص 05:19 ص 11:44 ص 03:15 م 06:09 م 07:27 م مرسى علم 03:51 ص 05:17 ص 11:40 ص 03:10 م 06:04 م 07:20 م شلاتين 03:52 ص 05:16 ص 11:37 ص 03:04 م 05:59 م 07:14 م سيدى برانى 04:14 ص 05:46 ص 12:16 م 03:53 م 06:46 م 08:09 م الضبعة 04:05 ص 05:37 ص 12:06 م 03:42 م 06:35 م 07:57 م العلمين 04:04 ص 05:35 ص 12:04 م 03:40 م 06:33 م 07:55 م واحة سيوة 04:21 ص 05:51 ص 12:18 م 03:52 م 06:45 م 08:05 م موط (الداخلة ) 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:34 م 06:28 م 07:45 م الفرافرة 04:15 ص 05:43 ص 12:08 م 03:40 م 06:33 م 07:51 م البويطى 04:09 ص 05:38 ص 12:04 م 03:37 م 06:30 م 07:50 م باريس 04:10 ص 05:35 ص 11:58 ص 03:26 م 06:21 م 07:37 م المحلة الكبرى 03:55 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م الحمام 03:56 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:32 م 06:25 م 07:47 م نجع حمادى 04:00 ص 05:27 ص 11:51 ص 03:21 م 06:15 م 07:33 م بورسعيـد 03:49 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:27 م 06:20 م 07:42 م السـويس 03:51 ص 05:22 ص 11:50 ص 03:25 م 06:18 م 07:39 م العريـش 03:44 ص 05:16 ص 11:45 ص 03:21 م 06:14 م 07:36 م الطور 03:50 ص 05:19 ص 11:45 ص 03:18 م 06:12 م 07:31 م دمنـهـور 03:57 ص 05:29 ص 11:58 ص 03:34 م 06:27 م 07:49 م ادفو 04:00 ص 05:25 ص 11:48 ص 03:18 م 06:12 م 07:28 م اسنا 04:00 ص 05:26 ص 11:50 ص 03:19 م 06:13 م 07:30 م الأقصر 03:59 ص 05:26 ص 11:49 ص 03:19 م 06:13 م 07:30 م القاهرة الجديدة 03:55 ص 05:26 ص 11:54 ص 03:29 م 06:22 م 07:43 م توشكى 04:09 ص 05:33 ص 11:54 ص 03:20 م 06:15 م 07:30 م الدلنجات 03:57 ص 05:29 ص 11:58 ص 03:34 م 06:27 م 07:48 م كاترين 03:49 ص 05:18 ص 11:44 ص 03:18 م 06:11 م 07:30 م السادات 03:58 ص 05:30 ص 11:58 ص 03:33 م 06:26 م 07:48 م الصالحية الجديدة 03:53 ص 05:24 ص 11:53 ص 03:29 م 06:22 م 07:43 م العاشر من رمضان 03:53 ص 05:24 ص 11:52 ص 03:28 م 06:21 م 07:42 م العاصمة الادارية الجديدة 03:55 ص 05:26 ص 11:53 ص 03:29 م 06:22 م 07:43 م العبور 03:55 ص 05:26 ص 11:54 ص 03:29 م 06:22 م 07:44 م الفشن الجديدة 04:00 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:23 م 07:43 م المنصورة الجديدة 03:55 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:33 م 06:26 م 07:49 م النوبارية الجديدة 03:52 ص 05:24 ص 11:52 ص 03:28 م 06:21 م 07:43 م بدر 04:03 ص 05:34 ص 12:02 م 03:37 م 06:30 م 07:51 م بنى مزار الجديدة 03:54 ص 05:23 ص 11:49 ص 03:23 م 06:16 م 07:36 م بورسعيد الجديدة سلام 03:47 ص 05:19 ص 11:48 ص 03:24 م 06:17 م 07:39 م بئر العبدالجديدة 03:53 ص 05:25 ص 11:53 ص 03:30 م 06:23 م 07:45 م توشكى الجديدة 04:10 ص 05:34 ص 11:55 ص 03:21 م 06:16 م 07:31 م حدائق العاصمة 03:51 ص 05:22 ص 11:50 ص 03:25 م 06:18 م 07:39 م رشيد الجديدة 03:41 ص 05:14 ص 11:43 ص 03:20 م 06:13 م 07:35 م رفح الجديدة 03:55 ص 05:28 ص 11:57 ص 03:33 م 06:26 م 07:48 م سفنكس الجديدة 03:54 ص 05:25 ص 11:53 ص 03:28 م 06:21 م 07:43 م شرق العوينات 04:04 ص 05:28 ص 11:49 ص 03:15 م 06:10 م 07:25 م غرب النوبارية 03:51 ص 05:23 ص 11:51 ص 03:27 م 06:20 م 07:42 م

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بوجود معانٍ كثيرة مستفادة من شهر رمضان وأولها التدريب على الصبر، والذي بشر به الله سبحانه الصائمين بأن الصبر جزاؤه الجنة.

وأكد فضيلة المفتي على وجوب أداء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اقْضُوا للهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ.

وناشد الدكتور مفتي الجمهورية المواطنين بضرورة الابتعاد السلبيات وتضييع الأوقات في غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والحرص على المفيد والنافع وتدريب النفس على الابتعاد عن المعاصي والمحرمات في شهر رمضان الكريم.

مواعيد الأذان والصلوات بـ78 مدينة مصرية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 - المسجد الأزهر صورة أرشيفية