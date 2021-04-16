شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن موعد الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، لاختبار سيستم الامتحان والشبكات وتدريب الطلاب على الأسئلة، نقدم فى التقرير التالى موعد الاختبار الثالث وضوابطه.

ـ سيعقد الاختبار الثالث التجريبى فى شهر يونيو المقبل. ـ من المقرر أن يكون فى الفترة من 12 حتى 17 يونيو. ـ الاختبار سيكون نسخة حقيقة وأكثر تشابها للاختبار الأصلى. ـ الامتحان الثالث التجريبى بلا درجات. ـ سيكون له جدول على مدار 5 أيام. ـ يؤدى الطلاب فيه الاختبارات بمعدل مادتين يوميا. ـ سيكون بنفس زمن الامتحان الرسمى للامتحان الحقيقى. ـ سيكون بنفس عدد أسئلة الامتحان الرسمى.