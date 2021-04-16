ألبان وسلطات.. الصحة تكشف أفضل 4 أطعمة للأطفال خلال جائحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها لطفلك خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديوجرافيك يوضح ذلك على النحو التالي:
1- البعد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية واستبدالها بالطبيعة مثل الفاكهة والخضروات.
2- تناول كل ما هو غني بالفيتامينات خاصة فيتامين سي ودي والزنك.
3- الاعتماد على وجبات معدة بالمنزل لضمان نظافتها ومكوناتها.
4- الإكثار من السلطات والألبان.