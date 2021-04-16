شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف كواليس مقابلته مع صناع السينما في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعرب المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عن سعادته بمقابلة بعض الفنانيين المصريين، خلال وجوده في مصر.

ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة له مع بعض الفنانيين المصريين وعلق عليها قائلا:«سعدت اليوم بمقابلة المخرج المبدع مروان حامد واخي الفنان الكبير كريم عبدالعزيز واخي المنتج مدحت العدل والفنانة القديرة يسرا واخي المنتج جمال العدل ... لقاء جميل امتد لساعات واتمنى ان نرى نتائجه قريباً».

كان المستشار تركي أل الشيخ، استغل وجوده في القاهرة، في الأيام الماضية وتقابل مع مجموعة كبيرة من صناع الموسيقي والفن في مصر.