شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى درجة حرارة لعام 2021 خلال شهر رمضان.. الأرصاد تحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الصيفية الفاتحة بداية من غدٍ السبت 17 أبريل، وقالت بان البلاد ستتعرض لطقس شديد الحرارة لمدة أسبوع تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبل.

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة التدابير لمواجهة تغيرات الطقس بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الموجة الحارة التي تصل إلى 43 درجة مئوية في بعد المحافظات، وقالت المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للراس في حالة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام بالتواجد في الأماكن الظليلة بقدر الإمكان لمواجهة تقلبات الطقس التي تتعرض لها البلاد الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بان القاهرة الكبرى والمحافظات سوف تعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من يوم السبت المقبل حتي الخميس 22 أبريل المقبل.

وتوقع شاهين في تصريحات إعلامية بان الأيام المقبل سوف تتعرض البلاد إلى أعلى درجات الحرارة في عام 2021 تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض الأماكن وسوف تكون هي الموجة الأعلى خلال هذا العام.

وأوضح شاهين أن سبب تقلبات الطقس وارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى إلى وجود منخفض جوي تتعرض له البلاد قادم من الصحراء ليبيا الغربية، وسوف تدخل على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات مصاحبة لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة جنوبية غربية، ستساعد في ارتفاع في درجات الحرارة.

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