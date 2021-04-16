شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات "صحة أسوان" لمنظومة التأمين الصحى الشامل قبل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان، بإشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة فى النقاط التالية:

- تعد منظومة التأمين الصحى الشامل واحدة من أفضل المنظومات الصحية الجديدة.

- فى محافظة أسوان تم تسجيل 931 ألفا و186 مواطنا، بنسبة 64% من إجمالى عدد السكان.

- من المقرر زيادة أعداد المسجلين قبل نهاية يونيو المقبل.

- تضم المنظومة إحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفى.

- بلغت التكلفة الإجمالية نحو 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية.

- تم تنفيذ الأعمال الجارية بمستشفى إدفو العام بنسبة 85%.

- بلغت تكلفة مستشفى إدفو أكثر من 500 مليون جنيه.

- تخدم مستشفى إدفو نحو نصف مليون نسمة.

- تضم المستشفى 3 مبان بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام.

- كما تضم 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل.

- كما تضم 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

- تشمل المنظومة تطوير مستشفى كوم أمبو بتكلفة نحو 460 مليون جنيه.

- يتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تضم إنشاء مبنى جديد أرضى و3 أدوار على مساحة 9295 م2، وإنشاء خزان مياه وحريق ومبنى للقوى الكهربائية ومبنى للنفايات وبوابة رئيسية و3 فرعية وأسوار.

- فيما تضم المرحلة الثانية تطوير المبنى القائم حالياً أرضى ودورين بمساحة 9900 م2.

- وتضم مستشفى كوم أمبو 18 عناية مركزة و2 عزل، و53 تخصصات لإقامة المرضى و4 عزل و4 غرف للعمليات وواحدة للطوارئ وأخرى عمليات صغرى.

- كما تضم المستشفى 15 عيادة خارجية وصيدلية.

- وتشمل 2 غرفة للكشف للاستقبال والطوارئ و6 ملاحظة وجبس و3 فرز و2 إنعاش، بجانب 5 غرف للأشعة و5 معامل وبنك للدم، و2 غرف للولادة الطبيعية بقسم النسا وغرفة للعمليات القيصرية، و15 غرفة للعناية المركزة وواحدة للعزل.

- وتضم أيضاً 36 حضانة و4 عزل، و36 سريرا للغسيل الكلوى و2 عزل، فضلاً عن سكن للأطباء والتمريض ومكاتب إدارية وخدمات متنوعة.