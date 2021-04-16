شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا مكرم محمد أحمد : مسيرته حافلة بالتفاني والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الكاتب الصحفي الكبير الدكتور مكرم محمد أحمد.

وجاء في نص البيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، ننعي وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، والذي توفي بعد مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفي الصبر والرجاء».