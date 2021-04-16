شكرا لقرائتكم خبر عن شريك في اغتيال محمد مبروك .. من هو المقدم محمد عويس في الاختيار 2 ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2 ظهور المقدم محمد عويس، الذي يجسد شخصيته الفنان شاكر عبد اللطيف، في مشهد مع الفنان إياد نصاد، الذي يقدم شخصية المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في قطاع الأمن الوطني.

من هو المقدم محمد عويس؟

المقدم محمد عويس هو ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة متهم بالاشتراك مع خلية أنصار بيت المقدس في اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني عام 2013.

الشهيد محمد مبروك

وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين في قضية بيت المقدس طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن مجموعة من الضباط يعملون بجهاز الأمن الوطني من ضمنهم الشهيد مبروك، وأكدت بأن المقدم محمد عويس قام بإمداد التنظيم الإرهابي بمعلومات عن تحركات خط سير زميله محمد مبروك مما ساعد أنصار بيت المقدس في اغتياله بإطلاق النيران عليه فأصيب بـ 13 طلقة بمنطقة مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل.

صورة جديدة نشرها الفنان إياد نصار - صورة أرشيفية

وبمواجهة المقدم محمد عويس بأقوال المتهمين باغتيال المقدم محمد مبروك اعترف بانه أرشد المتهمين على خط سير مبروك، ورقم الكود الخاص به وعنوان سكنه وساعدهم في اغتياله، كما اعترف في النيابة بأنه كان يحضر جلسات الدينية وكان يسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية ومساعدة القائمين عليها.

مسلسل الاختيار 2 يرصد الاحداث التي تعرضت لها البلاد بعد ثورة 30 يوليو وما ترتب عليها من عمليات الارهابية التي قامت بها جماعة الاخوان والحركات التابعة لها امثال انصار بيت المقدس واجناد مصر، المسلسل بطولة اياد نصار وأحمد مكي واياد نصار وعدد كبير من النجوم.

- صورة أرشيفية

وذكر عويس بأنه خلال شهر أغسطس عام 2011، وحتى فبراير عام 2012، أثناء عمله رئيسا لوحدة مرور بمجمع السلام، تلقي اتصال من أحد المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس، وطلب منه لقاءه وأكد له عن قيامه بجمع معلومات عن أسماء ضباط جهاز الأمن الوطني في مقدمتهم محمد مبروك، وكذلك الضباط وائل المصلحي ومحمد محمدين وأحمد سامح.