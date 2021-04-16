شكرا لقرائتكم خبر عن المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة تؤكد عدم القلق من أعداد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الزيادات في إصابات كورونا بسيطة وليست كبيرة، معقبا: "ليس هناك مبعث قلق من أعداد الإصابات"، متابعا: "وزيرة الصحة تقف دائما على جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى في أي وقت .

وأضاف عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" والذى تقدمة الإعلامية لمى جبريل أن وزيرة الصحة أصدرت التعليمات بالتوسع في إعطاء اللقاحات لافتا إلى أن الدولة المصرية تنتظر المزيد من الجرعات من لقاح فيروس كورونا خلال شهر مايو القادم.

وأوضح: "يجب أن نبتعد عن التجمعات خلال شهر رمضان، لأن المشاهد في الكافيهات والشوارع والمولات تنذر بالقلق حيال أعداد إصابات كورونا"، لافتا: "أناشد الموطنين فور الشعور بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا التوجه لأقرب منشأة طبية تابعة لوزارة السكان، وسيتم تقييم الحالة والتعامل معها".