شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديثه عن ابنه فى الاختيار 2.. تعرف على أفراد أسرة البطل محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المسلسل المتميز "الاختيار 2" توثيق بطولات رجال الشرطة، وخلال الحلقة الثالثة تحدث اياد نصار الذي يجسد شخصية الشهيد البطل العقيد محمد مبروك عن أسرته مع صديقه، وخاصة ابنه "زياد".

ويلقي "الخليج 365 الضوء على أسرة الشهيد البطل، حيث لديه ثلاثة أبناء، زينه 20 سنه ومايا 18 سنوات وزياد 14 سنوات.

وحول علاقة أبناء البطل بوالدهم، قالت زوجة الشهيد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "كانت علاقته بهم جيده جدا وكان بيحاول يعوضهم بالفسحه والخروج في المكان اللي هما يحددوه وكان يشتري لهم اللعب وكل ما كانوا يريدونه".

وكتب زياد محمد مبروك خطاباً لوالده بعد استشهاده يتضمن هذه الكلمات: "صباح الخير يا بابا.. أنا فخور بك علشان إنت شهيد.. وجدو كمان وحشنى.. بحبك انت وجدو".

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، عودة يوسف إلى العمل، حيث ذهب لاستلام عمله الجديد بعد نقله إلى القاهرة ويختار التواجد في التدريب حتى يتعرف على الأجواء وإصابته في يده تلتئم بشكل كامل، يدخل يوسف في مشادة مع أحد الضباط الذى اشتكى منه زملاؤه بسبب حذفه كل قنوات التليفزيون التي تذيع الأغانى والماتشات، ويبدو أن هذا الضابط تفكيره متشدد بعض الشىء.

زكريا يستكمل التحقيق مع الشيخ حسن الذى كان يجهز لتفجير عبوة ناسفة بجوار المحكمة الدستورية العليا، وبعدها يذهب يوسف في مأمورية ليحصل على بعض الأوراق وكذلك بعض العناصر، أما مبروك "إياد نصار" فيعطى بعض المعلومات لضابط زميل مكلف بملف جماعة الإخوان باعتباره أكثر ضابط ملم بهذا الملف ولديه معلومات ليس عند أحد.

المشهد ينتقل إلى اعتصام رابعة العدوية وحديث بين أشخاص من الجماعة حول الجهاد، والرغبة في أن يكون ميدان رابعة وطن وبلد، ومحاولتهم في جمع أكبر عدد من المعتصمين، للضغط على الحكومة والدولة وإعادة رئيسهم مرة أخرى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

خطاب زياد لروح والده