​وزير الخارجية: الدول الأفريقية حريصة على التعاون مع مصر بعد قطيعة "اغتيال مبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على حضور كل القمم الإفريقية منذ 2014.

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن العديد من الأشقاء الأفارقة يتطلعون لزيادة التعاون مع مصر، لاسيما عقب القطيعة التي شهدتها بسبب محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في أديس أبابا.

وأشار إلى أن الرئيس كان حريصا على زيارة متكررة لأفريقيا، فضلا عن استقبال عدد كبير من المسئولين الأفارقة من أجل مزيد من التواصل على مبدأ للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح سامح شكري، أن الوكالة المصرية للتنمية لعبت دورا مركزيا في العديد من القطاعات بإفريقيا، بما يعود بالنفع على خلق صلات قوية مع الأشقاء الأفارقة.