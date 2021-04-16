قبل مناقشته.. تعرف على أسباب تعديلات قانون نقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين.

وأكدت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والطاقة والقوى العامة والاقتصادية والشئون الدستورية أن مشروع القانون، جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وتحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى آخره من الأحكام، ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.

ووفقًا لفلسفة مشروع القانون جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف ما يلي:

1 تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.

- تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

- وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

- ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.

- تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

- توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

وجاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي:

- تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.

- إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى.

- استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة.