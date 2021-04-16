شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى مكرم محمد أحمد : اهتم بوطنية الكنيسة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة صحفية ووطنية حافلة، جعلته يحسب أحد رموز الصحافة المصرية، وأستاذًا لأجيال من الصحفيين الذين تعلّموا على يديه أصول المهنة وحب الوطن والإخلاص له.

وأكدت الكنيسة في بيان، الخميس، أن الراحل من الكُتَّاب المهتمين بوطنية الكنيسة المصرية ودورها الفعال في حفظ الوطن عبر تاريخه المجيد.

وتابعت: «نصلي أن يرحم الله الفقيد، طالبين أن يمنح أسرته وكل محبيه صبرًا وعزاءً».