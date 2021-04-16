شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن لحوم دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال مباحث التموين بكفرالشيخ في ضبط كميات كبيرة من الدواجن مذبوحه خارج المجازر الحكومية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من العميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ بضبط 2 طن «دواجن» مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن «بدون ترخيص» بدائرة بمحافظة كفر الشيخ وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعه والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.