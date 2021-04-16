شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف بمطروح يقيم ندوة بمركز علاج الإدمان عن تكريم الله للإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل الأوقاف بمحافظة مطروح، محاضرة بمركز العزيمة لمعالجة الإدمان عن تكريم الله للإنسان ومظاهر هذا التكريم الرباني في الخلق والتكوين ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى على الإنسان كونه خليفة الله في أرضه وهو الكائن المعلم من قبل ربه والكائن الوحيد الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة.

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ).

وتحدث عن تكريم الله للإنسان بقبول توبته ورفع آصرة الذنب عنه ومنحه فرصة ليستأنف حياة كريمة وتبديل سيئاته حسنات ( إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )

ورد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح على أسئلة الحضور بالمركز، وحضر اللقاء العميد حسن الأنصاري، مدير المركز، والدكتور أحمد عبدالفضيل، والذين أثنوا على تعاون مديرية أوقاف مطروح مع المركز بتوفير خطيب للجمعة وعرض فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عمل ندوات لدعم أبناء المركز حتى يتخطوا محنة الإدمان إلى بر الأمان ودعم أسرهم والجلوس معهم للاستماع إليهم وحل مشاكلهم.