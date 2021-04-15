شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكليف كريم سلام وكيلاً لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري الذي حمل رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢١، بشأن تجديد تكليف الدكتور كريم احمد سلام، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للطب العلاجي وذلك لمدة عام.

وكان الدكتور كريم سلام قد شغل منصب وكيل المديرية لمدة ٣ شهور وشغل منصب نائب مدير معهد ناصر للطؤاري والرعايات المركزة وعمل في عدد من الوظائف القيادية في الوزارة، لمستشفى الإسماعيلية النموذجي، والزهور النموذجي ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وابورديس بسيناء، ثم عمل بهيئة الإسعاف.

وكان اخر ما تولاه مستشفى المنيرة العام التي شهدت تطويرا شاملا لجميع خدماتها خلال فترة تولية المستشفى.

ياتي ذلك في اطار انتهاج وزارة الصحة والسكان تبني الشباب والعمل على اختيار عناصر شابة للعمل على تطوير المنظومة الصحية بعدد من الكفاءات الشبابية.