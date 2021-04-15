شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 104 طن قمح محلي لصوامع اسنا وأرمنت جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 97.964 طن قمح محلي في بنكر إسنا و5.888 طن قمح بصومعة أرمنت، وذلك في أول يوم لموسم توريد القمح بمحافظة الأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي ما تم توريده في اليوم الأول هو 103.852 طن قمح. وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.