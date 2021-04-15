شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 104 طن قمح محلي لصوامع اسنا وأرمنت جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 97.964 طن قمح محلي في بنكر إسنا و5.888 طن قمح بصومعة أرمنت، وذلك في أول يوم لموسم توريد القمح بمحافظة الأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي ما تم توريده في اليوم الأول هو 103.852 طن قمح. وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
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