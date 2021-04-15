شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنعى مكرم محمد أحمد : رمز من رموز الصحافة والفكر المستنير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام العربي.
وأكد آل خليفة في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب والعديد من الصحف والمجلات المصرية.
وأعرب مستشار العاهل البحريني عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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