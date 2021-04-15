شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنعى مكرم محمد أحمد : رمز من رموز الصحافة والفكر المستنير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ‏يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام ‏العربي. ‏

وأكد آل خليفة في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏

وأعرب مستشار العاهل البحريني عن خالص التعازي ‏والمواساة إلى أسرة مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا ‏الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ‏وذويه الصبر والسلوان.