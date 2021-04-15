شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 مخالفة تموينية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية تموين مطروح، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح وضبط 22 مخالفة.

يأتى ذلك استمرارًا لتكثيف حملات التفتيش مع حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الاقبال على المعروض من السلع وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة والرقابة المستمرة على الاسواق والاطمئنان على توافر المعروض من السلع وسلامته ومنع أي تجاوزات.

وقال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن الحملة التموينية بمدينة مرسى مطروح على المخابز االبلدية والأسواق والمحال التجارية تمكنت من ضبط 22 مخالفة منها مخالفتا إنتاج خبز ناقص الوزن و6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمخبز ومخالفة بيع باعلى من السعر المقرر للسجائر،،ومخالفة عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( مخابز بلدية)، و11 مخالفة عدم الاعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع،ومخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش داخل المخبز.

تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.