شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشارك في حصاد القمح ويتناول إفطار رمضان مع العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، عمال مزرعة الجامعة الجديدة إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إفتتاحه موسم حصاد القمح.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال مشاركته في حصاد المحصول بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبدالحفيظ، عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وعدد من المهندسين والعاملين، بجهود العمال المبذولة خلال موسم الحصاد، ودورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة، معربا عن إمتنانه وسعادته بمشاركتهم له طعام الإفطار.

وقال المهندس إسماعيل أحمد مدير المزرعة، إن الجامعة قد بدأت موسم حصاد القمح لأكثر من ٤٠ فدان بمزرعتي الجامعة الجديدة والكوثر، والتي تقدر إنتاجيتهم بما يقرب من ٥٠٠ أردب من القمح.