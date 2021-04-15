شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير خلال 24 ساعة .. سعر الذهب في مصر نهاية تعاملات الخميس 15 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر وعالميا، ارتفاعه في نهاية التعاملات، اليوم الخميس، 15 أبريل 2021، وكان الذهب بدأ الارتفاع منذ الصباح بعدما حقق انخفاض في نهاية التعاملات الأربعاء، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفاعا بقيمة، 8 جنيهات، منذ الصباح، بعدما حقق ارتفاع قيمته 5 جنيهات عن سعر مساء الاربعاء ليحقق بذلك ارتفاع قدره 13 جنيها خلال 24 ساعة .

كما حقق سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات مساء الخميس ارتفاعا كبيرا حيث ارتفعت الأوقية بمقدار 19 دولار عن سعرها في الصباح بعدما ارتفعت بمقدار 9 دولار، عن سعرها مساء الأربعاء ليحقق الذهب عالميا ارتفاع مقداره 28 دولار خلال 24 ساعة فقط وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة .

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في نهاية التعاملات، مساء الخميس، 778.78 جنيه، وكان في بداية التعاملات صباح الخميس 770.89 جنيه، بينما في كان نهاية التعاملات مساء الأربعاء، 765.99 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في نهاية التعاملات مساء الخميس، 1،765.34 $، وكانت في بداية التعاملات صباح الخميس 1،746.49 $، بينما كانت في نهاية التعاملات مساء الأربعاء، 1،737.37 $

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في نهاية التعاملات مساء اليوم الخميس 15 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 15 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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