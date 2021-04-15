شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف بكفر الشيخ: لا خروقات في صلاة التراويح لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم المصلون في رابع أيام أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس ،بارتداء الكمامات، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين باتباع الاجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في اليوم الرابع على التوالي.

وأكد أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ ،أدوا صلاة تراويح مساء اليوم الخميس، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية،ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.