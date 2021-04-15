شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل البابوى يرأس صلاة تجنيز شيخ كهنة الإسكندرية بكنيسة الملاك ميخائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، نياحة شيخ كهنة الإسكندرية، القمص بولس حبيب حنا، راعى كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بغربال الإسكندرية.

ونعت الكنيسة المرقسية برعاية القمص إبرام إيميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وراعي البطريركية، نياحة القمص بولس راعي الكنيسة المرقسية عن عمر يناهز 87 عامًا.

وذكرت الكنيسة المرقسية، أن القمص بولس حبيب حنا ولد في 25 يناير من عام 1933، وتم سيامته في ١٣ ديسمبر من عام 1967، وتوفي اليوم الخميس الموافق 15 أبريل من عام 2021.

وأعلنت كنيسة الملاك ميخائيل، وفاة القمص بولس حبيب بعد 54 عامًا، قضاها في الخدمة لذلك يعد أحد شيوخ كهنة الإسكندرية. وترأس القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوي، راعي الكنيسة المرقسية والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب وعدد من الآباء الكهنة، صلاة التجنيز من داخل كنيسة الملاك ميخائيل قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر الشاطبي، اليوم الخميس.

واقتصرت الجنازة على حضور عدد محدود من الآباء الكهنة في الإسكندرية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».