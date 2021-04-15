شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 والتى تقوم بالمحاسبة عن الفترة من شهر يناير حتى نهاية شهر مارس 2021، التى تُعرف باسم فاتورة أبريل مع بداية يوم 15 إبريل 2021، وحددت الشركة مواعيد السماح التى يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون قطع الخدمة أو منع الاتصال أو دفع غرامة علي العملاء المتقاعسين عن سداد الفاتورة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يوم 15 إبريل 2021 : أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021.

يوم 14 مايو 2021 : انتهاء فترة شهر السماح المحددة من الشركة لسداد فاتورة الأرضي .

يوم 15 مايو 2021 : الموعد المحدد لتحويل خط التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021 : انتهاء شهر السماح الممنوح كمهلة لسداد فاتورة التليفون .

يوم 15 يونيو 2021 : موعد المحدد لرفع الخط من الخدمة وفرض غرامة تأخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021

تستطيع الآن واعتباراً من بداية يوم 15 إبريل 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق ادخال رقم التليفون وكود المحافظة، كما يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالضغط هــنــــــــــا .

مراكز دفع فاتورة التليفون الأرضي

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE من الرابط بأعلي.

مراكز شركة WE (السنترالات)

خدمة فورى.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

خدمة أمان.

خدمة فودافون كاش.

مكاتب البريد.

خدمة سداد.

خدمة Bee .

خدمة خدماتي.

خدمة مصاري.

خدمة ممكن.

الآن.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 (الرابط)