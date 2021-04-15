شكرا لقرائتكم خبر عن «سلاح فرنسي نادر بعهدة أمين شرطة».. لماذا اختفى صوت مدفع رمضان في بنى سويف؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالى مدينة بنى سويف، باختفاء «مدفع رمضان» وحاولوا معرفة الأسباب في أول ايام رمضان، وتقع المنصة التي تحمل المدفع في ميدان العبور، حيث كان يتم تجهيزه كل عام من قبل مديرية الأمن قبل بداية شهر رمضان وكان دوي المدفع أحد الظواهر التي ميزت شهر رمضان خلال الـ100 سنة الماضية طويلة، واعتمد أهل بنى سويف على المدفع في الإمساك والإفطار فضلا عن إعلان العيد.

ويقول عصام الجهلان أستاذ التاريخ بتعليم بنى سويف، إن يعد مدفع إفطار بني سويف من أندر الأسلحة الفرنسية الثقيلة وأقدمها على مستوى مصر حيث حافظت مديرية الأمن بالمحافظة على مدار عشرات السنين على هذه القطعة النادرة ولم يستطع أحد الوصول إليه أيام الانفلات والهجوم على أقسام الشرطة ومخازن الأسلحة ويطلق المدفع داناته ثلاث مرات يوميا الأولى في وقت الإفطار ومع السحور والإمساك.

ويؤكد الجهلان أن عمر المدفع مئات السنين ولا يوجد منه سوى 4 على مستوى الجمهورية وكان يوجد فوق مديرية الأمن القديمة وبعد هدمها وانتقالها لمكان آخر نقل عند مدخل بني سويف الشمالي أمام الجامعة بميدان العبور، واعتادت كثير من العائلات بالمحافظة الذهاب سيرا أو بسياراتهم إلى موقع المدفع ليشاهدوا ساعة إطلاقه ويتناولون الإفطار بجانبه على كورنيش الإبراهيمية ويعودون ثانية عند سماعه ينطلق ليعلن ساعة الإمساك.

كانت مديرية الأمن تخصص له أمين شرطة المسؤول عن المدفع وطلقات مدفع رمضان تختلف عن الطلقات الحية حيث يوضع كتلة من دانة خرطوش من البارود لتعطي صوتا مرتفعا موصل بدائرة كهربائية وأن طلقة المدفع عبارة عن بارود فشنك غير حقيقية ليس لها أي تأثير لكن تحدث صوتا قويا تبين للناس وقت الإفطار، ويتكون المدفع من سلك المشعل وحجر بطارية وسلك حديدي لاستخدامه في إطلاق الدانة.

وتقول شيماء رجب عبدالفتاح، ربة منزل، إن مدفع رمضان كانت فوهته مكسوة بعلم مصر ويقف على رصيف العبور وحوله الأطفال والأباء والأمهات في انتظار قيام أمين شرطة مخصص من مديرية أمن بنى سويف بتجهيز القذيفة التي سيتم اطلاقها، وتجد الأطفال يقولون فور تجهيز المدفع وأثناء الاطلاق يقولون «مدفع الإفطار اضرب» ويستجيب أمين الشرطة للأطفال والأسر.

وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، إن مدفع رمضان يخضع للصيانة في الـ15 يوما الأولى من شهر رمضان الماضى وسيعمل في النصف الثانى من رمضان وعيد الفطر، كما أن مديرية الأمن أرسلت إلى مخازن الوزارة للحصول على الطلقات الخاصة به «الفشنك».