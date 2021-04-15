شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة «شباب الخير» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ ، مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب.

وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اصطفاف 11 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة أمام ديوان المحافظة، محملة بـ 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتي تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية» .

حرص اللواء جمال نور الدين على تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة للمواطنين والتأكد من الأسعار المخفضة عن الأسواق، مشيداً بمبادرة «شباب الخير» التي ينظمها المجلس الوطنى للشباب في إطار حرص المحافظة للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين.